Alphabet registra entrate nel quarto trimestre 2025 di 113,8 miliardi di dollari

Da mondoandroid.com 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alphabet chiude il 2025 con un quarto trimestre da record. La società annuncia entrate di 113,8 miliardi di dollari, segnando una forte crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Risultati che dimostrano come Alphabet continui a espandersi e a rafforzare la sua posizione nel mercato tecnologico.

l’analisi dei risultati di Alphabet nel quarto trimestre del 2025 evidenzia un andamento di forte crescita, ricavi record e progressi significativi nelle principali aree di business. l’attuale quadro conferma l’impatto dell’intelligenza artificiale sulle dinamiche operative, con progressi concreti nelle piattaforme video, nel cloud e nelle iniziative legate a Gemini. le previsioni per il 2026 indicano ulteriori investimenti mirati e una domanda continua di prodotti IA. alphabet q4 2025: risultati e prospettive. nel trimestre conclusosi a fine dicembre 2025, alphabet ha riportato ricavi pari a 113,8 miliardi di dollari, riferiti al periodo ottobre-dicembre e al chiudersi dell’anno fiscale.🔗 Leggi su Mondoandroid.comImmagine generica

Approfondimenti su Alphabet 2025

Wells Fargo batte le stime, utili a 5,36 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2025

Wells Fargo ha registrato utili di 5,36 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2025, superando le stime degli analisti.

Alphabet verso una valutazione di 4 mila miliardi di dollari

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.