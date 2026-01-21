La Roma senza mezze misure | 34 partite consecutive senza pareggi

La Roma si distingue per la sua continuità: in questa stagione, tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, i giallorossi hanno disputato 34 partite consecutive senza pareggi. Un dato che evidenzia la determinazione della squadra e il suo approccio deciso in ogni incontro, rendendo questa caratteristica un elemento distintivo della loro stagione.

La Roma ha trasformato l’assenza di mezze misure in un tratto identitario: nelle competizioni ufficiali disputate in questa stagione, tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, i giallorossi non hanno mai chiuso una partita in parità. Ventotto gare senza pareggi, un dato che assume un peso storico se sommato al finale dello scorso campionato e che racconta una squadra incapace – per scelta – di accontentarsi. La statistica è tanto semplice quanto rara nel calcio moderno, dove il punto conquistato spesso diventa rifugio tattico e psicologico. In casa Roma, invece, il pareggio è scomparso dal vocabolario. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

