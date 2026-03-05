Screening oncologici e centro autismo | il direttore generale dell' Asl di Avellino non usa mezze misure

Il direttore generale dell'Asl di Avellino ha annunciato che nel 2026 saranno rafforzati gli screening oncologici e il centro dedicato all'autismo. La comunicazione è stata fatta durante una conferenza stampa, dove ha spiegato dettagliatamente le iniziative previste e le risorse destinate alla loro implementazione. La decisione riguarda interventi mirati in diverse aree della sanità locale, senza specificare tempi o numeri precisi.

A margine dell'incontro sull'8 marzo al Carmine, Maria Concetta Conte parla chiaro: sugli screening siamo sotto la soglia minima del ministero. Sul centro autismo: «Siamo pronti» Avellino, 5 marzo 2026 — C'è chi sceglie il linguaggio delle percentuali e chi quello della realtà. Maria Concetta Conte, direttore generale dell'Asl di Avellino, appartiene alla seconda categoria. A margine della cerimonia dell'8 marzo alla Chiesa del Carmine, risponde alle domande senza ammorbidire i contorni. Il primo tema è quello degli screening oncologici. La situazione, dice, è seria: «Su tutto il territorio dell'Asl fatichiamo ad arrivare persino al livello minimo prescritto dal ministero». 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Rafforzare la comunicazione medico-paziente e aumentare l'adesione agli screening oncologici: l'evento formativo dell'ASL di AvellinoLa giornata di formazione per medici e personale sanitario in collaborazione con il Dipartimento di Studi umanistici della "Federico II" di Napoli... Leggi anche: ASL di Avellino, screening oncologici in occasione della Giornata mondiale contro il cancro Contenuti utili per approfondire Screening oncologici e centro autismo.... Temi più discussi: Master per infermieri di famiglia e comunità, iscrizioni aperte al Polo didattico Asl di Grottaminarda; Asl Salerno, pienamente operativa la Casa di Comunità di Matierno; Screening oncologici gratuiti e sportello di ascolto: così Castellabate celebra la Giornata Internazionale della Donna; Marzo, mese della salute e della prevenzione femminile: screening e consulenze gratuite in tutta la provincia. Screening oncologici, l’Asl Avellino punta sulla comunicazione: corso di formazione il 21 febbraioRafforzare la comunicazione tra medico e paziente per aumentare l’adesione agli screening oncologici gratuiti promossi dalla Regione Campania. È questo l’obiettivo dell’evento formativo organizzato da ... irpiniaoggi.it ASL Avellino: rafforzare la comunicazione medico-paziente per aumentare l’adesione agli screening oncologiciUna comunicazione più efficace per una prevenzione più profonda e consapevole. L’Asl Avellino punta a rafforzare le competenze comunicative dei professionisti sanitari per favorire una maggiore adesio ... irpinianews.it La manager Asl Maria Concetta Conte: «L'ASL sta terminando le procedure di assunzione di logopedisti e neuropsicomotricisti, dopodiché non ci resta che attendere la consegna della struttura perfettamente idonea all’uso da parte del Comune di Avellino.» - facebook.com facebook Quintali di prodotti etnici sequestrati da Asl di Avellino. Erano tutti privi di tracciabilità e scaduti #ANSA x.com