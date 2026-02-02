Ennesimo incidente sulla Pescatori | due feriti portati in ospedale

Un altro incidente si è verificato oggi pomeriggio lungo la strada dei Pescatori, nel comune di Codevigo, in provincia di Padova. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 e ora le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica.

L'incidente è avvenuto oggi 2 febbraio alle 17 a Codevigo. Coinvolte una Peugeot e una Range Rover entrambe condotte da automobilisti veneziani. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e personale medico del suem. Viabilità in tilt per oltre un'ora Ancora un incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. E' avvenuto oggi 2 febbraio alle 17 lungo la strada dei Pescatori all'altezza del comune di Codevigo. Per cause ora al vaglio dei carabinieri della locale stazione e del Radiomobile di Piove di Sacco si sono scontrate una Peugeot condotta da G.G. di Chioggia (Venezia) di 72 anni e un 81enne di Venezia L.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Pescatori Codevigo

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Pescatori Codevigo

Ennesimo incidente sulla Pescatori: due feriti portati in ospedaleL'incidente è avvenuto oggi 2 febbraio alle 17 a Codevigo. Coinvolte una Peugeot e una Range Rover entrambe condotte da automobilisti veneziani. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e personale med ... padovaoggi.it

Ennesimo incidente sulla strada statale 16 bis all'altezza della zona industriale di Molfetta, una triste consuetudine soprattutto nel fine settimana quando si intensifica la... Leggi l'articolo - facebook.com facebook

#sicurezzastradale Dopo l'ennesimo incidente mortale in un centro abitato Anci FVG ribadisce con forza la necessità di attribuire ai Comuni poteri concreti per intervenire sulla viabilità urbana, indipendentemente dalla proprietà delle strade. anci.fvg.it/per-an x.com