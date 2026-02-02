Ennesimo incidente sulla Pescatori | due feriti portati in ospedale

Un altro incidente si è verificato oggi pomeriggio lungo la strada dei Pescatori, nel comune di Codevigo, in provincia di Padova. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 e ora le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica.

L'incidente è avvenuto oggi 2 febbraio alle 17 a Codevigo. Coinvolte una Peugeot e una Range Rover entrambe condotte da automobilisti veneziani. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e personale medico del suem. Viabilità in tilt per oltre un'ora Ancora un incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. E' avvenuto oggi 2 febbraio alle 17 lungo la strada dei Pescatori all'altezza del comune di Codevigo. Per cause ora al vaglio dei carabinieri della locale stazione e del Radiomobile di Piove di Sacco si sono scontrate una Peugeot condotta da G.G. di Chioggia (Venezia) di 72 anni e un 81enne di Venezia L.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

