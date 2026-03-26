A Catania, le forze dell’ordine hanno arrestato un ragazzo di 19 anni dopo un episodio di aggressione avvenuto nel pronto soccorso. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per fermare la violenza. La situazione si è svolta in un momento in cui si registravano tensioni all’interno della struttura sanitaria. La polizia ha portato a termine l’arresto e sta indagando sull’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento delle forze dell’ordine dopo un episodio di violenza. Un giovane di 19 anni, originario di Catania e senza precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato in seguito a un episodio di violenza avvenuto all’interno di una struttura sanitaria nei giorni scorsi. Arrivo in ospedale in stato di ebbrezza. Il ragazzo si è presentato nelle prime ore del mattino al Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco in evidente stato di ubriachezza. Dopo essere stato visitato e aver ricevuto le cure necessarie, i medici hanno disposto le sue dimissioni. La reazione violenta contro il medico. La decisione non è stata accettata dal giovane, che ha iniziato a protestare animatamente, alzando la voce fino a perdere il controllo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, aggressione al Pronto Soccorso: 19enne arrestato dalla Polizia

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