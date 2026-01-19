Capotreno preso a calci in stazione da un passeggero | aggressione nel Bolognese

Un capotreno è stato aggredito a calci in una stazione del Bolognese da un passeggero che si rifiutava di scendere dal treno. L’incidente è avvenuto il 19 gennaio 2026, sottolineando ancora una volta le problematiche legate alla sicurezza nei trasporti pubblici. Le autorità stanno valutando le misure necessarie per garantire la tutela del personale e prevenire simili episodi in futuro.

Bologna, 19 gennaio 2026 - Capotreno preso a calci in stazione da un passeggero che si rifiutava di scendere. L'aggressione è avvenuta poco prima delle 19 di ieri nella stazione ferroviaria di Porretta Terme, sull'Appennino bolognese. L'uomo, un 30nne emiliano, senza fissa dimora e con precedenti, è stato identificato e denunciato dai carabinieri. L'addetto delle Ferrovie ha riportato lievi lesioni. L'episodio segue di un paio settimane l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso con una coltellata in stazione a Bologna. Spaccio in Bolognina, spedizione punitiva contro un pizzaiolo Invitato a scendere dal treno, il 30enne ha perso le staffe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Capotreno inseguito da un passeggero che lo prende a calci, pugni e a colpi di sassi

Un capotreno è stato aggredito a Cavatigozzi, nel Cremonese, da un passeggero che lo ha inseguito e colpito con calci, pugni e sassi. L’incidente si è verificato nelle prime ore di mercoledì, a pochi giorni dall’omicidio del collega Alessandro Ambrosio a Bologna. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza del personale ferroviario e sulla gestione della violenza sui mezzi pubblici.

