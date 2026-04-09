Aggressione a Borgo Trinità | donna importunata vicino ferito con una bottiglia

Questa mattina, alle prime luci, in Borgo Trinità a Parma, si è verificata un’aggressione. Una donna stava uscendo di casa con il cane quando è stata avvicinata da un uomo che l’ha importunata. Durante l’episodio, un vicino intervenuto è stato ferito con una bottiglia. La scena si è svolta intorno alle 7.30, creando momenti di tensione tra i presenti. Indagini in corso per chiarire quanto accaduto.

Momenti di tensione questa mattina, intorno alle 7.30, in Borgo Trinità a Parma, dove una donna è stata aggredita mentre usciva di casa con il cane.Secondo le prime informazioni, un giovane di 24 anni di origine straniera avrebbe iniziato a importunarla e a strattonarla. La scena è stata notata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Rissa in Oltretorrente, ferito con una bottiglia: denunciato un 44enneRissa in strada nella serata del 7 aprile in Oltretorrente, dove un uomo di 57 anni è rimasto ferito al volto dopo essere stato colpito con una... Leggi anche: Bus, nuova aggressione. Minaccia l’autista Tper con una bottiglia. Intervengono i passeggeri