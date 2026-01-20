Bus nuova aggressione Minaccia l’autista Tper con una bottiglia Intervengono i passeggeri

Nuova aggressione nel trasporto pubblico, questa volta a bordo di un bus Tper. Un autista è stato minacciato con un coccio di bottiglia da un passeggero, costringendo i passeggeri a intervenire. È l’ennesimo episodio che evidenzia le criticità e la crescente tensione tra autisti e utenti, sollevando ancora una volta il tema della sicurezza nel settore del trasporto pubblico locale.

Autisti del trasporto pubblico nel mirino. Per la terza volta in pochi giorni, infatti, una conducente della Tper è stata minacciata, in questo caso con un coccio di bottiglia. L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra domenica e ieri, il bus è il numero 28. L’intento dell’uomo era quello di costringere l’autista a cambiare il percorso del mezzo e portarlo al Pilastro anziché in zona Fiera. Alcuni passeggeri sono intervenuti per fermarlo e la conducente ha subito chiamato i Carabinieri, ma nella confusione l’uomo è riuscito a scendere dal mezzo prima dell’arrivo dei militari, che ora lo stanno cercando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

