Afragola | la Polizia di Stato ferma 5 giovani per sequestro di persona e rapina

Afragola, 2023 – La Polizia di Stato ha arrestato cinque giovani coinvolti in un episodio di sequestro di persona e rapina. Gli investigatori sono riusciti a identificarli grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Quattro sono stati accompagnati in carcere, mentre uno si trova ai domiciliari in attesa di convalida. L’attività rientra nelle operazioni di contrasto alla criminalità nella zona.

Individuati grazie alle immagini di videosorveglianza: quattro in carcere e uno ai domiciliari dopo la convalida del fermo.. Nella serata di mercoledì, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di P.G. 5 giovani, di età compresa tra i 14 e 20 anni, in quanto gravemente indiziati dei reati di sequestro di persona, rapina e porto illegale di arma. I fatti da cui è scaturita l’attività investigativa svolta dagli agenti del Commissariato di Afragola, traggono origine dalla rapina perpetrata il 20 gennaio scorso ai danni di un soggetto in via Vittorio Alfieri ad Afragola; quest’ultimo, mentre stava percorrendo Corso E. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Afragola, rapina con sequestro: quattro giovani in carcere ed uno ai domiciliariAfragola, quattro giovani sono stati arrestati e uno sottoposto ai domiciliari con l'accusa di aver partecipato a una rapina con sequestro di persona.

