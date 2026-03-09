Omicidio Ruoso il Gip convalida il fermo | Loriano Bedin resta in carcere

Il Gip del Tribunale di Pordenone ha confermato il fermo di Loriano Bedin, 67 anni, e ha disposto che rimanga in carcere. La decisione è stata presa dopo le indagini sull'omicidio che coinvolge Bedin. L'uomo è stato quindi trattenuto in custodia cautelare mentre proseguono le verifiche sul caso.

Loriano Bedin resta in carcere. Il Gip del Tribunale di Pordenone ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare nei confronti del 67enne. L'uomo, davanti al sostituto procuratore di Pordenone Federica Urban, ha confessato l'omicidio dell'imprenditore Mario Ruoso, patron TelePordenone e del Garage Venezia. Nel corso dell'udienza di convalida si è avvalso della facoltà di non rispondere. Bedin è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla minorata difesa della vittima. Stando alle ricostruzioni del procuratore Montrone, l'ex tecnico dell'emittente locale ha aggredito l'imprenditore nel suo attico a Porcia colpendolo più volte alla testa con tubo di ferro di 71 centimetri, causandone la morte.