Affitti brevi con tre case serve la partita Iva | milioni di proprietari a rischio

La nuova Legge di Bilancio ha stretto le maglie sul mercato delle locazioni turistiche. Il provvedimento, studiato per aumentare il gettito fiscale e contrastare l’elusione, ha abbassato la soglia che obbliga all’apertura della Partita Iva per chi affitta appartamenti: si passa da cinque a tre immobili destinati alla locazione breve nell’arco dell’anno. Se da un lato la norma mira a regolamentare un settore in forte espansione, dall’altro rischia di creare un cortocircuito giuridico per milioni di italiani. L’attività di locazione breve, una volta superata la soglia dei tre immobili, viene considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale e commerciale. E per molte categorie di lavoratori svolgere un’attività d’impresa è vietato dalla legge. Il risultato è che oltre tre milioni di persone si trovano oggi in una situazione di incompatibilità, costrette a scegliere tra il posto di lavoro e la gestione dei propri immobili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Partita Iva, a chi serve per gli affitti brevi: ultime novità sul ddl Bilancio 2026

Affitti brevi con cedolare secca o partita Iva, aumentano i costi di gestione

