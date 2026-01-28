Soluzioni abitative a costi sostenibili per le famiglie | l' Ater mette a bando 36 unità immobiliari a canone concordato

L’Ater di Umbria ha aperto un nuovo bando per 36 case in affitto a canone concordato. Le unità immobiliari sono pensate per le famiglie che hanno bisogno di soluzioni abitative più accessibili. Chi cerca una casa a prezzi più bassi può ora presentare domanda. L’obiettivo dell’ente è aiutare chi fatica a trovare alloggio senza spendere troppo.

Rilevante nuovo bando pubblicato da Ater Umbria, che mette a disposizione 36 unità immobiliari, offrendo soluzioni abitative a costi sostenibili per le famiglie più in difficoltà. Bando frutto di un importante lavoro di confronto con i sindacati degli inquilini, che andrà quindi a formare una nuova graduatoria per la locazione di immobili a canone concordato. L'obiettivo è quello di contrastare il disagio abitativo e offrire soluzioni a costi sostenibili per le famiglie umbre. Gli appartamenti sono situati in numerosi comuni, tra cui Perugia (11 alloggi), Terni (7 alloggi), Acquasparta (5 alloggi), Giano dell'Umbria (4 alloggi), Foligno (3 alloggi), Spoleto (3 alloggi), Marsciano (1 alloggio), Città della Pieve (1 alloggio) e Corciano (1 alloggio).

