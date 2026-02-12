Venerdì sera, il quiz show Affari Tuoi torna in tv con una puntata speciale dedicata a San Valentino. Stefano De Martino conduce la serata, che va in onda in prima serata alle 20. Durante la puntata, ci saranno diversi ospiti pronti a intrattenere il pubblico. La trasmissione si svolge in diretta, e gli spettatori potranno seguire le sorprese e le sfide in programma. La serata promette di essere ricca di colpi di scena e momenti divertenti, perfetti per festeggiare la festa degli innamorati.

Serata evento per Affari Tuoi alla vigilia di San Valentino. Venerdì 13 febbraio, in diretta dalle 20.35 su Rai1, andrà in onda lo speciale “Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte”. Una puntata speciale in prima serata del game show condotto da Stefano De Martino, interamente dedicata all’amore, alle emozioni e allo spettacolo. Per l’occasione, il Teatro delle Vittorie si trasformerà con una scenografia a tema romantico, pensata per celebrare la festa degli innamorati. Gli ospiti della serata. Ad arricchire l’appuntamento saranno numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Affari Tuoi speciale San Valentino: Stefano De Martino in prima serata con tanti ospiti

Approfondimenti su Affari Tuoi

La puntata di “Affari Tuoi” di venerdì 13 febbraio si è trasformata in una serata speciale, con tanti vip che sono entrati in gioco in prima serata.

San Valentino si avvicina e la Rai propone una serata speciale dedicata all’amore, al divertimento e alle emozioni, con la partecipazione di Stefano De Martino.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Affari Tuoi

Argomenti discussi: Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Affari Tuoi, Stefano De Martino lancia un appello. E la vincita è incredibile; Affari Tuoi Nella Buona E Nella Cattiva Sorte; Affari tuoi stasera non va in onda, quando torna Stefano De Martino in tv.

Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte: anticipazioni, ospiti e cosa accadrà il 13 febbraioA febbraio 2026 Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte torna in prima serata con una puntata speciale pensata per celebrare l’atmosfera di San ... ilsipontino.net

Affari Tuoi vola e Stefano De Martino passa in prima serata, ma scoppia la polemica sulle pacchiste: Non sono un buon esempioSecondo quanto riporta Libero.it, Viale Mazzini anche in virtù di questi risultati avrebbe deciso di premiare De Martino con una puntata speciale in prima serata che andrà in onda venerdì 13 febbraio. affaritaliani.it

«Non ho più intenzione di restare secondo dietro a Stefano De Martino e Affari Tuoi», ha detto Gerry Scotti, lasciando intendere quanto tenga alla sua posizione nel preserale di Canale 5. L’11 febbraio è stata una serata movimentata per la TV: Anna Valle è to facebook