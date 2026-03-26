Affari tuoi è tornato in prima serata su Rai 1 con una puntata andata in onda mercoledì 25 marzo, condotta da Stefano De Martino. Protagonista del gioco è stato Bernardo, barman della Valle d’Aosta, in gara insieme alla moglie Sabina. La serata si è sviluppata tra scelte di gioco, offerte del Dottore e interventi in studio che hanno accompagnato l’andamento della partita. In apertura è intervenuto anche Herbert Ballerina, che ha introdotto il clima della puntata con una battuta: “Avendo io la mente matematica, ho inventato i guanti con venti dita per aiutare a contare”. Affari tuoi del 25 marzo: la partita di Bernardo e Sabina. La partita è iniziata con i primi sei tiri che hanno portato all’uscita del pacco zero, determinando una reazione positiva in studio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Basta”. Affari tuoi, De Martino costretto a intervenire dopo il gesto di Martina Miliddi

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