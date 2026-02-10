La AEW ha deciso di portare uno dei suoi eventi principali a New York questa primavera. Double or Nothing 2026 si terrà al Louis Armstrong Stadium nel Queens, nella casa degli US Open. La notizia è stata confermata da Andrew Zarian del podcast Mat Men.

La AEW porterà uno dei suoi pay-per-view più importanti a New York City questa primavera. Secondo quanto riportato da Andrew Zarian del podcast Mat Men, Double or Nothing 2026 si svolgerà al Louis Armstrong Stadium nel Queens. La nuova sede nel Queens e la data prevista. Il Louis Armstrong Stadium si trova nello stesso complesso tennistico dove la AEW ha già ospitato in passato gli eventi Grand Slam all’ Arthur Ashe Stadium. In effetti il Louis Armstrong Stadium è il secondo campo per importanza degli US Open dopo l’Arthur Ashe. La struttura ha una capacità di circa 14.000 posti, prima delle eventuali modifiche legate alla configurazione della produzione televisiva. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Double or Nothing 2026 a New York, si terrà nella casa degli US Open

