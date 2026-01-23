Stasera al Cantiere del centrosinistra si terrà un momento significativo nel percorso che porterà alle elezioni primarie di primavera a Viareggio. Se approvate, si delineerà la sfida tra Maineri e Baccelli, segnando un passo importante per la coalizione in vista del rinnovo di sindaco e consiglio comunale. Un appuntamento che definisce il percorso politico in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Stasera al Cantiere del centrosinistra si celebrerà un passaggio importante lungo il cammino che porterà questa coalizione alle elezioni di primavera per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale di Viareggio. L’assemblea infatti è chiamata a decidere sulla scelta o meno delle primarie. Tutto sembra ormai convergere su questa decisione. E in questa direzione vanno le parole dell’ex presidente provinciale della Cna, Andrea Giannecchini, che si è detto indisponibile a proseguire il proprio cammino in qualità di candidato a sindaco, proprio perché non condivide lo strumento delle primarie. Stasera quindi il Cantiere è chiamato a decidere sulle primarie e, una volta dato il via libera, a stabilire il regolamento che ne caratterizzerà lo svolgimento nonché la stessa data in cui gli elettori del centrosinistra potranno andare al voto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verso le primarie, se approvate si delinea la sfida Maineri-Baccelli

