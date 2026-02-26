AEW | Scelta la stipulazione di MJF vs Hangman dopo il tentativo di truffa del campione

Il segmento principale di AEW Dynamite del 25 febbraio, andato in scena dalla Mission Ballroom di Denver, Colorado, ha definito la stipulazione per il main event di AEW Revolution: il match per l’ AEW World Championship tra il campione MJF e lo sfidante “Hangman” Adam Page sarà un Texas Death Match. Il risultato è arrivato in modo rocambolesco, dopo che il campione ha tentato di manipolare un lancio della moneta con un gettone truccato. La settimana scorsa, Page aveva alzato la posta in modo drastico dichiarandosi pronto a rinunciare per sempre a sfidare per il titolo mondiale in caso di sconfitta a Revolution. Il segmento di questa settimana serviva a stabilire le regole dello scontro, e MJF non ha perso l’occasione per provare a rigirare la situazione a suo vantaggio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

