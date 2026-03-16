MJF trapassa la guancia di Page con una siringa e vince | si esagera nel match per il titolo AEW
Momento shock nell'incontro per il titolo mondiale AEW tra MJF e "Hangman" Adam Page: il primo ha infilzato la guancia dell'avversario con una siringa, trapassandola da parte a parte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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