AEW | Dynamite is Bruciare Francesco Akira & United Empire in soccorso di Ospreay

Durante un episodio di AEW: Dynamite, i Death Riders hanno aggredito Will Ospreay nel parcheggio, ma sono intervenuti in suo aiuto alcuni wrestler, tra cui Francesco Akira e i membri degli United Empire. Questi ultimi hanno affiancato Ospreay nel tentativo di respingere gli aggressori, rafforzando così la tensione tra le fazioni coinvolte nella faida. L'episodio si è concluso con un momento di confronto tra le parti coinvolte.

La Faida fra Will Ospreay e i Death Riders si arricchisce di nuovi elementi, di cui uno italiano. Infatti durante un pestaggio dei Death Riders nel parcheggio, sono arrivati in soccorso Alex Windsor e gli United Empire (Callum Newman, HENARE e il nostro Francesco Akira). La rissa è proseguita sul Ring, dando vita poi al Main Event della serata dove Ospreay & United Empire hanno sconfitto Moxley & Death Riders. Debutto vittorioso quindi per il membro italiano dell’Empire. Lola Vice: “Non sono più la ragazza che veniva dalle MMA, ora sono una superstar della WWE”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Dynamite is Bruciare, Francesco Akira & United Empire in soccorso di Ospreay AEW: Kenny Omega vs Swerve Strickland ufficiale per il prossimo AEW DynamiteDopo accuse, tensioni e una rissa fuori controllo, Omega e Strickland si sfidano per la prima volta uno contro uno. AEW: Thekla difenderà l’AEW Women’s World Championship contro Thunder Rosa a DynamiteThunder Rosa torna a lottare per il titolo mondiale femminile AEW dopo oltre un anno dall’ultima occasione.