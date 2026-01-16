Sigarette da oggi aumentano i prezzi | quanto costerà ogni pacchetto le tabelle

A partire dal 16 gennaio 2026, i prezzi delle sigarette in Italia subiranno un aumento. Questa variazione, priva di annunci preventivi, si rifletterà immediatamente sul costo dei pacchetti, influendo sulle spese dei fumatori. Di seguito, vengono illustrate le nuove tariffe e le tabelle aggiornate per conoscere i prezzi ufficiali delle diverse marche di tabacchi lavorati.

Da oggi 16 gennaio 2026 per i fumatori italiani scatta un nuovo aumento dei prezzi delle sigarette, un ritocco che arriva senza particolari annunci ma che si farà sentire immediatamente nelle tasche di chi acquista tabacchi lavorati. L’aggiornamento riguarda quasi 400 marche ed è stato formalizzato con la pubblicazione, avvenuta oggi, del nuovo listino ufficiale diffuso dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un atto tecnico, ma dagli effetti concreti, che segna l’avvio di una nuova fase di riallineamento dei prezzi al dettaglio. Il documento che chiarirà nel dettaglio le ragioni dell’aumento, con ogni probabilità legato alle nuove accise previste dalla legge di bilancio, non è stato ancora reso pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

