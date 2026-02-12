Fine di un' epoca le edicole stanno scomparendo | una su due ha chiuso Undici comuni senza rivendita

La crisi delle edicole in Italia prosegue senza sosta. Negli ultimi mesi, almeno una rivendita su due ha chiuso i battenti, lasciando molti cittadini senza punti di riferimento per l’acquisto dei giornali. In undici comuni, ormai, non ci sono più edicole attive. La diffusione dell’informazione si sposta sempre di più online, rendendo più difficile mantenere aperti i negozi tradizionali. La fine di questa presenza fisica si fa sentire in molte città, dove il commercio di giornali sta sparendo lentamente.

Sempre meno rivendite fisiche di giornali, con l’informazione che “trasloca” ancora più decisa sul web. E’ quanto emerge dai dati di Infocamere elaborati dalla Camera di Commercio della Romagna. Sono anche sempre di più i paesi privi di edicola e in generale dal 2010 a oggi le edicole della provincia di Rimini si sono quasi dimezzate, passando da 248 a 134 attività: un calo del 46% che fotografa una trasformazione profonda nel modo di informarsi e vivere i territori. A commentare la tendenza è Francesco Bragnani, assessore ai Servizi civici della città di Rimini. “Il dato, in linea con la tendenza nazionale, evidenzia non solo la crisi della carta stampata, ma anche la progressiva scomparsa di presidi sociali nei centri urbani e nei piccoli comuni.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su edicole chiusura

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su edicole chiusura

Argomenti discussi: CECHIA: Chiude l’ultima miniera di carbone. La fine di un’epoca; Repubblica in sciopero, giornali in vendita: la fine di un'epoca tra perdite, esuberi e editori stranieri; Il Washington Post si ridimensiona: licenziamenti, tagli e fine di un’epoca; Epstein, l’orgia di fine epoca. La morte dei libri a Niscemi.

Comunque vada, è la fine di un'epocaComunque vada a finire l'assemblea del Monte dei Paschi convocata per deliberare l'aumento di capitale, la fine del 2013 segnerà la fine di un'epoca. Non solo perché la Fondazione e il Comune di Siena ... milanofinanza.it

Il locale è venduto, la fine di un'epoca: dopo 33 anni chiude il Lio BarIl locale era in vendita da anni, ma nessuno ha mai creduto che quel giorno arrivasse davvero. Quel giorno è arrivato, o almeno sta per arrivare: ultimo disco e ultima festa sabato 28 febbraio, poi il ... bresciatoday.it

Splendido e interessante dipinto olio su rame di alta epoca ,raffigurante l’incoronazione della Vergine ,ottimi colori e qualità pittorica . XVI -XVII secolo epoca fine 500/primi 600. Cornice a cassetta coeva lignea a foglia oro e gancio originale . in ottimo stato di c - facebook.com facebook

La morte a soli 48 anni dell' attore James Van Der Beek, celebre protagonista di Dawson’s Creek, per tumore al colon di terzo stadio, diagnosticato a fine 2023, oltre ad essere una brutta notizia, rappresenta l'ennesimo esempio dell'aumento dell'insorgenza di x.com