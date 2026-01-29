Questa mattina un ragazzino di 11 anni è stato lasciato a piedi dal bus in un paesino vicino a Vodo. L’autista ha deciso di farlo scendere perché non aveva il biglietto da 10 euro per il viaggio verso Milano-Cortina 2026. Il bambino, sotto la neve, ha percorso circa 6 km per tornare a casa. La famiglia ha presentato una querela, perché il ragazzino continua a sentirsi male dopo l’accaduto.

Un bambino di 11 anni è stato abbandonato dall’autobus all’uscita da scuola. L’autista del bus lo avrebbe lasciato a piedi per via dell’assenza di un biglietto salito a 10 euro per il periodo delle Olimpiadi e Paraolimpiadi Milano Cortina 2026. Il bambino è stato costretto a percorrere 6 km a piedi, sotto la neve, con il sole ormai tramontato. Il bambino, secondo quanto dichiarato dalla famiglia, ha preso freddo e si è ammalato. Annunciata denuncia all’autista e alla compagnia, che indaga. L’autista non fa salire il bambino È accaduto a San Vito di Cadore: un bambino di 11 anni, con due zainetti sulle spalle, è stato lasciato a piedi dall’autista dell’autobus dell’azienda di trasporto pubblico locale DolomitiBus. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Autista del bus lascia a piedi 11enne a Vodo, 6 km a piedi sotto la neve: "Sta ancora male", famiglia querela

Approfondimenti su Vodo Cortina2026

Un bambino di 11 anni è stato costretto a scendere dall’autobus nel Bellunese perché non aveva il nuovo biglietto da 10 euro.

Un ragazzino di 11 anni è stato lasciato solo a camminare sotto la neve a Belluno.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Vodo Cortina2026

Argomenti discussi: Autista del bus minacciata dal passeggero: ancora un episodio in città; Aggressioni agli autisti di bus, verranno istituiti osservatori territoriali per individuare le aree critiche; Autista del bus fuma ed è sempre al cellulare :: Segnalazione a Forlì; Tragedia di Acquaviva, l’autista del bus: Non potevo evitare l’auto, ho pensato ai passeggeri.

Autista del bus lascia a piedi 11enne a Vodo, 6 km a piedi sotto la neve: Sta ancora male, famiglia querelaBimbo di 11 anni fatto scendere dal bus: non aveva il biglietto da 10 euro per Milano-Cortina 2026. Ha camminato per 6 km a piedi con la neve ... virgilio.it

Bambino abbandonato alla fermata del bus sotto la neve, sospeso l'autista: Verificheremo i fatti con le registrazioni degli impianti di videosorveglianzaBELLUNO. Continuano ad infuriare le polemiche dopo il caso di un bambino di 11 anni che è stato fatto scendere dall'autobus perché non in possesso del nuovo tagliando entrato in vigore da pochi gior ... ildolomiti.it

Scalea, tragedia sulla SS18 L’autista del furgone che ha travolto e ucciso un uomo mentre prestava soccorso si è costituito alla caserma dei carabinieri. La vittima, Salvatore Servidio, 47 anni, lascia moglie e due figlie. Indagini in corso. #Scalea #PirataDella - facebook.com facebook