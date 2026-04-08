Antonio Giannone ha deciso di intraprendere un viaggio a piedi di circa 4.000 chilometri, partendo dalla sua città natale, Scicli, in provincia di Ragusa, e arrivando fino a Santiago di Compostela. La sua camminata durerà circa 160 giorni, durante i quali ha lasciato il lavoro per dedicarsi a questa esperienza. La partenza è avvenuta direttamente dalla porta di casa, dando avvio a un percorso che attraverserà diverse regioni.

Un cammino di Santiago di Compostela che parte dalla propria porta di casa, a Scicli, in provincia di Ragusa. Antonio Giannone, 26 anni, fotografo e videomakar è partito lo scorso 16 marzo, licenziandosi da lavoro, per prendersi un anno sabbatico camminando. Così al tradizionale cammino che porta alla cattedrale di Santiago de Compostela, in Spagna, con partenza da Saint-Jean-Pied-de-Port in Francia, lungo tra i 750 e gli 800 km, ne ha scelto uno tutto suo, ben più articolato: «Ho stimato che si tratta di 4 mila chilometri - racconta Antonio - per circa 160 giorni di viaggio. Ho portato con me l’essenziale: un sacco a pelo, un cambio, una tenda, un materassino, un fornello per cucinare, un kit di pronto soccorso, una torcia, un powerbank con cavetti vari, attrezzatura per la pioggia, un piumino e maglie termiche». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Da Scicli a Santiago di Compostela, Antonio Giannone percorre 4000 km a piedi: "Ho lasciato il lavoro, farò un viaggio di 160 giorni"

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Autista sospeso chiede scusa dopo aver lasciato bambino di 11 anni a piedi nella neve: “Ho sbagliato, mi fa male il cuore. Pagherò quello che c’è da pagare”Un bambino di undici anni cammina da solo lungo la strada innevata, con due zaini sulle spalle e sei chilometri da percorrere a piedi.

Si parla di: Il lungo cammino di Antonio Giannone: da Scicli a Santiago seguendo un sogno a piedi.

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Il lungo cammino di Antonio Giannone: da Scicli a Santiago seguendo un sogno a piediAntonio racconta che, pur essendo passate solo due settimane dalla partenza, gli sembra di essere via da una vita. Ogni giorno è un concentrato di emozioni, paesaggi, imprevisti, incontri. E mentre ... lasicilia.it