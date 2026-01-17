Addio Commisso le reazioni dei tifosi sui social | da Uomo vero a Grande tifoso

La scomparsa di Rocco Commisso, presidente e figura di rilievo del calcio italiano, ha suscitato diverse reazioni sui social. Nato in Calabria nel 1949, Commisso aveva recentemente festeggiato il 76° compleanno. La notizia, comunicata dal club, ha portato alla luce il cordoglio e i commenti degli appassionati, che lo ricordano come un “uomo vero” e un “grande tifoso”.

Commisso è morto nella notte negli Stati Uniti, a comunicarlo una nota del club. Nato in Calabria a Marina di Gioiosa Ionica, 25 novembre 1949, aveva appena compiuto 76 anni. Le reazioni dei tifosi sui social. Addio Rocco Commisso, morto il presidente della Fiorentina: Ci mancherai sempre; Lutto nel calcio per Rocco Commisso, le reazioni: Generoso e tenace. Addio a Commisso, i tifosi viola in lutto: "Buon viaggio, presidente". Un minuto di silenzio su tutti i campi, ipotesi rinvio di Fiorentina-Bologna - Cordoglio nel mondo del calcio per la scomparsa del patron viola.

Addio a Rocco Commisso, Gabriele Gravina ricorda la figura del patron viola - Il presidente federale ha espresso il suo cordoglio e disposto, inoltre, un minuto di raccoglimento sui campi delle leghe professionistiche. sportal.it

Lutto nel calcio per Rocco Commisso, le reazioni: "Generoso e tenace" - A settantasei anni è scomparso il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. gonews.it

ADDIO A ROCCO COMMISSO - Lazio, Lotito: "I nostri Club sono stati spesso vicini nella visione e hanno condiviso iniziative portate avanti in modo costruttivo, ho sempre apprezzato e stimato Rocco Commisso" ift.tt/ly8iBRY x.com

Addio a Rocco Commisso: il messaggio di cordoglio del Milan. Disposto minuto di silenzio per tutte le gare di Serie A #MilanPress - facebook.com facebook

