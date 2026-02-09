Addio ad Antonino Zichichi il padre italiano dell' antimateria e grande divulgatore scientifico

Se ne va Antonino Zichichi, uno dei più grandi fisici italiani. Aveva 96 anni e aveva dedicato la vita alla ricerca scientifica, in particolare nel campo dell’antimateria e della fisica nucleare. La sua morte lascia un vuoto nel mondo della scienza, dove era riconosciuto come un grande divulgatore e innovatore.

Il fisico Antonino Zichichi, autore di numerose e importanti ricerche, contributi e realizzazioni in vari campi della fisica nucleare e subnucleare, lo scienziato che arrivò alla scoperta dell'antimateria, è morto all'età di 96 anni. A lui si deve la scoperta dell'antideutone, la determinazione accurata della costante di accoppiamento delle interazioni deboli e del momento magnetico anomalo del muone e studi sulla struttura elettromagnetica del protone. Con la sua scomparsa, l'Italia perde uno dei suoi più noti scienziati, una figura centrale nella storia della fisica italiana del Novecento. Zichichi è stato un fisico teorico di fama internazionale, un instancabile promotore della cultura scientifica, fondatore di istituzioni, inventore, visionario e, soprattutto, divulgatore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

È morto oggi Antonino Zichichi, uno dei più noti fisici italiani e volto noto della divulgazione scientifica.

Per decenni, Antonino Zichichi ha acceso discussioni, entusiasmo e polemiche.

