Meloni si presenta con un volto che ricorda un cherubino nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Dopo il restauro, un angelo raffigurato nella chiesa sembra somigliare alla premier, ma lei smentisce: «No, decisamente non somiglio a un angelo». La scena ha fatto il giro dei social, lasciando tutti a chiedersi se sia solo un caso o un’inaspettata coincidenza.

La notizia è talmente surreale da sembrare un fake, ma non lo è. Nella basilica di San Lorenzo in Lucina, nel centro di Roma, un angelo ha assunto i tratti del viso della premier Giorgia Meloni. Un recente intervento di restauro avrebbe modificato uno degli angeli che affiancano il busto marmoreo di Umberto II di Savoia, il volto di una delle figure - nato come un semplice cherubino - sarebbe stato cambiato con tratti sorprendentemente somiglianti a quelli della presidente del Consiglio. Un angelo con il volto di Meloni Il restauro solleva interrogativi sulle modalità dell’intervento e sui controlli previsti per un luogo di culto di grande valore storico, risalente al IV secolo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Meloni faccia d'angelo, nella basilica di Roma dopo il restauro «il cherubino che le assomiglia». La premier: «No, decisamente non somiglio a un angelo»

A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, un restauro ha acceso le polemiche.

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, qualcuno ha fatto comparire il volto di Giorgia Meloni su un monumento.

