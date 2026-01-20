Addio a Leonardo Giannotta imprenditore visionario di un Salento diverso

Se ne va a 78 anni Leonardo Giannotta, imprenditore e protagonista di un percorso improntato a una visione innovativa del Salento. Titolare di un’impresa edile, ha contribuito a modellare un territorio che oggi si distingue per accoglienza e attrattiva. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità locale, che ricorda un uomo che ha creduto nel potenziale di questa terra prima che diventasse una meta conosciuta.

Non solo un uomo capace, insomma, di costruire una sua impresa, ma di dare il suo contributo alla costruzione di un territorio con le sue idee e di muovere relazioni tra persone, creare possibilità. Giannotta è deceduto nelle scorse ore, lasciando non solo attività familiari, strutture e progetti, ma una comunità di persone che lo hanno conosciuto e che lo piangono non solo per la sua professionalità: è stato soprattutto un uomo capace di stare con tutti, che ha saputo creare lavoro dal nulla, in anni in cui farlo significava rischiare tutto. E sono decine le esperienze che riportano a lui. Già dai primi anni ’80 avvia collaborazioni con Tre Mari Spa e Invitalia, puntando su un territorio, quello idruntino, allora ancora inesplorato, intuendone prima di molti altri le potenzialità turistiche, culturali e sociali.🔗 Leggi su Lecceprima.it

