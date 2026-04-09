È scomparso Adriano Zaghi, figura nota nel settore aeroportuale di Bergamo. Dopo aver dedicato molti anni alla gestione e al lavoro presso l'aeroporto locale, Zaghi ha anche collaborato con un quotidiano locale, concentrando le sue attività sui temi legati allo scalo. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e persone che lo conoscevano.

IL LUTTO. Dopo aver dedicato la sua vita lavorativa all’aeroporto di Bergamo, è mancato Adriano Zaghi, che per anni ha collaborato con «L’Eco di Bergamo» trattando proprio i temi legati allo scalo orobico. Zaghi è mancato a 82 anni (ne avrebbe compiuti 83 il prossimo 25 maggio), colpito da una malattia degenerativa che negli ultimi giorni si è rivelata particolarmente aggressiva. Originario del ferrarese, si laurea in Lettere e teologia, scegliendo poi di lavorare per l’aeroporto di Forlì. Vista la scomodità dell’infrastruttura rispetto alla sua residenza, cerca un posto in altri scali, trovando proprio un ruolo che rispondeva alle sue competenze nella Bergamasca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Addio a Zaghi, l’aeroporto tra lavoro e scrittura

Leggi anche: Una vita tra lavoro, famiglia e comunità: Borgo Rivo dice addio a Floriano Natalini

Leggi anche: Music Concentus: 20 appuntamenti tra avanguardia, scrittura e ricerca

Addio a Zaghi, l’aeroporto tra lavoro e scritturaDopo aver dedicato la sua vita lavorativa all’aeroporto di Bergamo, è mancato Adriano Zaghi, che per anni ha collaborato con «L’Eco di Bergamo» trattando proprio i temi legati allo scalo orobico. ecodibergamo.it

Notizie di Aurora ZaghiIL LUTTO. Dopo aver dedicato la sua vita lavorativa all’aeroporto di Bergamo, è mancato Adriano Zaghi, che per anni ha collaborato con «L’Eco di Bergamo» trattando proprio i temi legati allo scalo ... ecodibergamo.it