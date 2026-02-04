Music Concentus | 20 appuntamenti tra avanguardia scrittura e ricerca

Firenze apre le porte a venti appuntamenti dedicati alla musica d’avanguardia, alla scrittura e alla ricerca sonora. Una serie di eventi pensati per chi cerca un modo diverso di ascoltare e scoprire. Gli organizzatori vogliono creare occasioni autentiche di partecipazione, lontano dai soliti schemi, per far vivere il pubblico un’esperienza che va oltre il semplice ascolto. La città si trasforma in un palcoscenico di sperimentazione, dove ogni concerto e ogni reading invitano a viaggiare con la mente, come suggerisce lo scrittore Pat Conroy. La rassegna si

Firenze, 4 febbraio 2026 – Nuove traiettorie. Alla ricerca di occasioni autentiche di ascolto, scoperta e partecipazione, perché - come direbbe lo scrittore americano Pat Conroy - una volta che hai viaggiato, il viaggio non finisce mai, ma si ripete infinite volte negli angoli più silenziosi della mente. Dal 1992, Music Concentus è un format che non si è mai fermato, attraversando luoghi, ma soprattutto sposando idee, progetti, rassegne musicali orientate all'avanguardia, la ricerca e la sperimentazione sonora. Non fa eccezione la stagione invernale e primaverile di "Tradizione in Movimento", che presenta un percorso denso e strutturato realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio; il main stage è come sempre a Sala Vanni, gli appuntamenti sono più di venti, tra prime assolute, debutti in città, ospiti internazionali e prestigiose collaborazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

