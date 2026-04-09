La comunità di Imperia e il sindacato ligure piangono la scomparsa di Piero Tosi, che ricopriva il ruolo di Segretario Generale della FNS Cisl locale. Tosi era riconosciuto come un punto di riferimento per i vigili del fuoco e per il movimento sindacale della zona. La sua morte ha suscitato cordoglio tra i colleghi e i rappresentanti delle istituzioni.

La comunità di Imperia e il mondo sindacale ligure affrontano la scomparsa di Piero Tosi, figura di riferimento per i vigili del fuoco e Segretario Generale della FNS Cisl locale. Il vuoto lasciato da Tosi colpisce profondamente sia l’organizzazione sindacale che i colleghi del corpo nazionale dei vigili del fuoco. La notizia ha generato un’ondata di dolore tra le sigle sindacali della provincia, dove l’uomo era stimato per il suo impegno costante. L’eredità di un leader tra professionalità e umanità. Antonietta Pistocco, Segretaria confederale, ha ricordato Tosi come un professionista capace di unire intelligenza e pacatezza. Secondo la sua testimonianza, il defunto ha saputo rappresentare concretamente i principi fondamentali della convivenza democratica attraverso l’abnegazione e l’altruismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Piero Tosi: il mentore dei Vigili del Fuoco e della Cisl

In città l'assemblea sindacale nazionale Fns Cisl dei vigili del fuocoL’incontro ha registrato una partecipazione particolarmente significativa del personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con dirigenti e...

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Si parla di: Addio a Piero Tosi, storico vigile del fuoco e sindacalista di Imperia: il ricordo di colleghi e amici; Addio a Piero Tosi, storico vigile del fuoco e sindacalista di Imperia: il ricordo di colleghi e amici.

Addio Piero Tosi. Noto artigiano e cacciatoreUna terribile malattia l’ha strappato alla vita in pochi mesi. E’ scomparso a 77 anni Piero Tosi, ex artigiano del marmo molto conosciuto a Riomagno dove viveva ma anche in tutta Seravezza per quel ... lanazione.it