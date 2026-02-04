Meritato riposo per Piero Luigi La Rosa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti ha deciso di concedere un meritato riposo a Piero Luigi La Rosa. Dopo anni di servizio, questa mattina alle 10.15, è stato ufficialmente chiuso un capitolo importante della sua carriera. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni, tra colleghi e amici, che hanno voluto rendere omaggio a un uomo rimasto sempre impegnato nel soccorso e nella sicurezza della comunità.

Il 1° febbraio 2026, alle ore 10.15, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti ha chiuso un capitolo importante della sua storia. Non con una sirena, né con un allarme, ma con un gesto silenzioso, quasi solenne: Piero Luigi La Rosa, capo reparto del distaccamento astigiano, è stato ufficialmente collocato a riposo dopo trentadue anni di servizio ininterrotto. Un’uscita dal fronte che non ha scatenato frotte di giornalisti, ma che ha lasciato un vuoto nel cuore del comando, dove i suoi colleghi lo ricordano non solo per il ruolo ricoperto, ma per la presenza costante, la calma in ogni emergenza, la mano ferma sulle leve di comando e il sorriso che si intravedeva anche sotto il casco.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Piero Luigi La Rosa Avellino, collocamento a riposo di due rappresentanti storici del Comando dei Vigili del Fuoco Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino informa che, a partire dal 1° gennaio 2026, due dei suoi rappresentanti storici andranno in pensione. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: il saluto al Primo Dirigente Massimo Silvestrini Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Piero Luigi La Rosa Toro, per Vives il meritato riposoSe si esclude la partita d’esordio contro il Frosinone, in cui è entrato a cinque minuti dalla fine, e la sfida contro il Milan, quando ha sostituito Gazzi al termine del primo tempo, Giuseppe Vives è ... calciomercato.com I colleghi hanno festeggiato la collocazione a riposo del Capo reparto Piero Luigi La Rosa dopo oltre 30 anni di servizio - facebook.com facebook Oggi a #Torino, accompagnato dall’amico architetto Piero Luigi Carcerano, sono stato in visita a “Mole Urbana” del noto designer Umberto Palermo. Un affascinante viaggio nel design dell’auto (e non solo) del futuro! #Italia #UGL @UGLConf x.com

