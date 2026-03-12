In città l' assemblea sindacale nazionale Fns Cisl dei vigili del fuoco

Il 12 marzo si è svolta l'assemblea sindacale nazionale della Fns Cisl dei vigili del fuoco presso il comando provinciale di Pescara. Alla riunione hanno partecipato i dirigenti generali nazionali della Federazione, insieme a molti membri del personale operativo e amministrativo. L'incontro ha visto una presenza significativa di rappresentanti e dipendenti provenienti dalla città e dalla regione.

L'incontro ha registrato una partecipazione particolarmente significativa del personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con dirigenti e personale L'assemblea ha affrontato temi fondamentali per il personale dei vigili del fuoco, tra cui il riordino del corpo e il rinnovo del contratto di lavoro per il periodo 2025–2027. I dirigenti della Fns Cisl hanno illustrato le prospettive e le principali questioni sull'organizzazione e la valorizzazione professionale. L'incontro è stato un momento chiave di confronto e partecipazione, con riflessioni sulle riforme e sulle dinamiche contrattuali che riguarderanno il personale nei prossimi anni.