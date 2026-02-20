Addio a Eric Dane è morto l' attore di Grey' s Anatomy e Euphoria che combatteva contro la Sla

A 53 anni è morto Eric Dane, l'attore noto al pubblico per Grey's Anatomy. Nel 2025 aveva annunciato di essere malato di Sla. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Eric Dane, l'indimenticabile dottor Mark Sloan di Grey's Anatomy e il Cal Jacobs di Euphoria, si è spento a 53 anni dopo una lunga battaglia contro la Sla. Attore amatissimo, aveva scelto di trasformare la sua malattia in una missione di sensibilizzazione e ricerca.

