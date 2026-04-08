È venuto a mancare oggi a Belgrado Dusko Vujosevic, figura di spicco nel mondo del basket. Conosciuto per aver portato il Partizan a successi importanti, ha anche allenato in Italia durante la sua carriera. Considerato uno dei rappresentanti più significativi della scuola ex jugoslava di allenatori, la sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore. La sua carriera ha lasciato un segno nel panorama sportivo internazionale.

Una delle figure più rappresentative della scuola ex jugoslava degli allenatori ci ha lasciati. Dusko Vujosevic è morto oggi a Belgrado. Aveva compiuto 67 anni poco più di un mese fa. Il suo nome è indissolubilmente legato al Partizan Belgrado, con il quale ha costruito un legame inscindibile. Nativo di quella che nel 1959 era Titograd, e che è poi diventata Podgorica, in Montenegro (legame che ha sempre rimarcato), Vujosevic ha iniziato ad allenare nel 1976, a 17 anni, proprio nel club bianconero, nel sistema delle giovanili. Dopo aver girato qualche club ulteriore, è tornato al Partizan da assistente di Vladislav Lucic. Non lo fermò neppure un’epatite. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: è morto Dusko Vujosevic. Portò in alto il Partizan, allenò anche in Italia

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