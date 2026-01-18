Incidente ad Acquapendente nella notte | con l' auto contro un albero è grave

Nella notte, ad Acquapendente, si è verificato un grave incidente stradale in via Igino Gini, vicino alla zona commerciale. Un’auto ha perso il controllo e si è scontrata contro un albero, provocando ferite serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Brutto incidente nella notte ad Acquapendente, avvenuto all'altezza della zona commerciale di via Igino Gini. Il conducente di un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della macchina, uscendo fuori strada e andando a sbattere contro un albero. Nell'impatto l'uomo alla guida è rimasto gravemente ferito. Sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha prestato le prime cure e lo ha trasportato in ospedale. Presenti anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti e nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Tragico incidente nella notte, auto si schianta contro un albero: muore un giovane di 18 anni a Palermo

Un incidente stradale si è verificato nella notte a Palermo, in viale Diana all’interno del parco della Favorita. Un'auto si è schiantata contro un albero, causando il decesso di un giovane di 18 anni. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Finisce contro un albero e poi si ribalta, incidente stradale nella notte a Piediluco

Nella notte, un incidente si è verificato lungo la strada di Canale, che collega Piediluco alla superstrada. Un veicolo ha perso il controllo, finendo contro un albero e ribaltandosi. L'accaduto ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi, creando disagi alla circolazione e preoccupazione tra i residenti della zona.

Scontro in superstrada, due feriti Viterbo – Incidente nei pressi del distributore Ewa – Intervenuti ambulanza Ares, Croce rossa e polizia stradale - FOTO Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2026/01/tamponamento-superstrada-verso-viterbo-nord-due-feriti/ - facebook.com facebook