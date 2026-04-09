L’acufene si manifesta come un fischio, un ronzio o un suono continuo nell’orecchio, spesso difficile da descrivere. È un disturbo molto comune che può avere effetti sulla concentrazione, sul sonno e sul benessere generale. La condizione può essere causata da diversi fattori, tra cui esposizioni a rumori forti, problemi all’orecchio o alterazioni dell’udito. Esistono varie cure e approcci per gestire questo problema, anche se non sempre risolutivi.

U n fischio, un ronzio, un suono costante (spesso poco descrivibile) che sembra non spegnersi mai. L’acufene è un disturbo tanto diffuso quanto complesso, capace di influenzare concentrazione, sonno e qualità della vita. Per comprenderlo davvero, è fondamentale affidarsi a chi lo studia e lo tratta ogni giorno. Come spiega il dottor Corrado Borsi, specialista otorinolaringoiatra presso l’Auxologico Irccs di Milano: «Il termine acufene significa “rumore senza rumore”. Il paziente riferisce di sentire un suono che in realtà non esiste». Acufene: questi 4 cibi possono ridurre il rischio X Un fenomeno che può avere origini diverse – dall’orecchio al sistema cardiovascolare, fino allo stress – e che richiede un approccio attento, mai superficiale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Acufene: cause, sintomi e cure efficaci. La guida definitiva per ritrovare il silenzio

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