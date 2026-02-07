Acufene quel rumore che non c' è che colpisce un romano su cinque | cause sintomi e possibili cure

Quinto romano su cinque sente un rumore che non c’è. È l’acufene, un fastidio che può far perdere la calma. Le persone si accorgono del suono nelle orecchie senza una causa visibile. Molti si domandano se gli altri lo sentano come loro. Le cause sono diverse, ma i sintomi sono sempre simili: una su tutte, la sensazione di un suono costante o intermittente. Ora, ci sono anche trattamenti e cure che possono alleviare questo problema, ma ancora molte persone non sanno come affrontarlo.

Le sopracciglia che si aggrottano. La mente che si isola per capire se quel rumore lo stanno sentendo tutti oppure no. Unghie che grattano su una lavagna o posate che stridono sui piatti. Suoni che "fanno paura" solo a pensarci, figuriamoci a sentirli, continuamente, nel proprio orecchio. A Roma.

