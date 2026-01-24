Cervicobrachialgia | come riconoscere i sintomi le cure e la prevenzione

La cervicobrachialgia è una condizione caratterizzata da dolore e fastidio nella regione cervicale e alle braccia. In questa guida si approfondiscono i sintomi più comuni, le opzioni terapeutiche disponibili e le strategie preventive da adottare. Con informazioni chiare e precise, si vuole favorire una migliore comprensione di questa problematica, aiutando a individuare i segnali di allarme e a gestire efficacemente la condizione nella quotidianità.

La cervicobrachialgia è una sindrome dolorosa che interessa il tratto cervicale e si estende verso la spalla e il braccio, non è quindi solo un fastidio al collo, ma una condizione più complessa legata spesso all'irritazione o alla compressione delle radici nervose che originano dalla colonna cervicale. Quando questi nervi vengono sollecitati o compressi, possono trasmettere il dolore lungo il loro decorso naturale, coinvolgendo l'arto superiore fino alla mano. Le cause più frequenti includono ernie del disco cervicale, artrosi, presenza di osteofiti o alterazioni posturali protratte nel tempo.

