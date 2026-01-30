L’incubo per una donna perseguitata dall’ex | ripetuti pedinamenti molestie e minacce

Una donna di Aprilia vive nel terrore da mesi. Il suo ex l’ha pedinata, molestata e minacciata ripetutamente. Alla fine, i carabinieri hanno emesso un divieto di avvicinamento e di comunicazione per fermarlo. La vittima ora spera che questa misura possa restituirle un po’ di tranquillità.

La vittima ha denunciato tutto alla polizia. Per l’uomo scatta il divieto di avvicinamento Aveva trasformato la vita della sua ex compagna in un incubo: è scattato il divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa per un uomo di Aprilia indagato per il reato di atti persecutori. La misura, disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina su richiesta della Procura, è stata eseguita nella giornata di ieri, giovedì 29 gennaio, dagli agenti del locale Commissariato. Il provvedimento è figlio delle indagini condotte dalla polizia dopo la denuncia presentata dalla ex compagna dell’uomo, che aveva riferito di una “prolungata serie di condotte persecutorie poste in essere nel tempo”.🔗 Leggi su Latinatoday.it

In meno di 24 ore, una donna si è trovata al centro di una situazione di grave minaccia, perseguitata da due persone diverse.

