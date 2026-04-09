Il presidente degli Stati Uniti ha espresso un forte ottimismo riguardo alla possibilità di concludere un accordo di pace con l’Iran. Ha dichiarato che un’intesa è alla portata e ha manifestato fiducia nel progresso delle trattative in corso. Le sue parole arrivano in un momento di tensioni tra i due paesi, mentre le negoziazioni diplomatiche continuano senza annunci ufficiali di un accordo definitivo.

Il presidente americano Donald Trump si è detto ''molto ottimista'' sulla possibilità di raggiungere un accordo di pace con l'Iran. Intervistato dalla Nbc News, Trump ha sostenuto che i leader iraniani "parlano in modo molto diverso quando sono a un incontro rispetto a quando parlano con la stampa. Sono molto più ragionevoli". Quindi, ha aggiunto Trump, i leader iraniani "accettano tutto ciò che devono accettare. Ricordate, sono stati conquistati. Non hanno un esercito". Ma, ha sottolineato il presidente americano, nel caso in cui gli iraniani ''non raggiungano un accordo, sarà molto doloroso". Usa, Rutte incontra Trump: "Lui deluso dalla Nato, ma Europei sono leali". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Accordo con Iran a portata di mano". La profezia di Trump

Trump, 'molto ottimista su un accordo con l'Iran a portata di mano'Donald Trump è "molto ottimista" sulla possibilità che un accordo di pace con l'Iran sia a portata di mano.

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Attacco all'Iran: il discorso di Trump

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