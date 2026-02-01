Cisterna Volley salvezza a portata di mano In campo la difficile sfida con Piacenza

Questa sera il Cisterna Volley affronta una partita importante contro Piacenza. La squadra cerca di mantenere la speranza di salvarsi, mentre la gara si gioca in casa della Gas Sales Bluenergy alle 18. È un match delicato, e i giocatori sono determinati a portare a casa punti fondamentali.

I pontini a +6 da Grottazzolina che chiude la classifica. Morato: “Da qui alla fine dobbiamo pensare soltanto a giocare la nostra pallavolo, senza guardare in casa d’altri” La salvezza è un passo per il Cisterna Volley. Ma in campo oggi, 1 febbraio, è chiamata alla difficile gara in casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza (inizio alle 18). Cisterna, invece, si gioca la salvezza: obiettivo a portata di mano. La squadra di Morato deve difendere sei lunghezze di vantaggio sul fanalino di coda Grottazzolina, ieri sconfitta a Monza. Alla vigilia della partita ha parlato coach Daniele Morato: “Da qui alla fine dobbiamo pensare soltanto a giocare la nostra pallavolo, concentrandosi allo stesso modo sulle partite che restano da disputare - ha detto -.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Cisterna Volley

Il Cisterna Volley ha subito una sconfitta al tie break contro Grottazzolina, riaprendo così la lotta per la salvezza.

Il Cisterna Volley si prepara a affrontare una sfida importante in questa prima giornata del 2024.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cisterna Volley

Argomenti discussi: Cisterna, Plak: La salvezza non è al sicuro, spingeremo al massimo; VOLLEY | Dopo Verona, Cisterna guarda avanti: sei punti di vantaggio e fiducia per la salvezza; Pallavolo SL – Cisterna corre verso la salvezza: sei punti da difendere col coltello tra i denti; Superlega: Monza travolge Grottazzolina, è ancora in corsa per i playoff.

Cisterna Volley, salvezza da blindare. Falabella: Verona fortissimaIl finale sarà durissimo – Verona, Piacenza, Civitanova, Cuneo e Trento – ma Cisterna vuole giocarsela fino in fondo ... latinacorriere.it

Pallavolo SL – Cisterna corre verso la salvezza: sei punti da difendere col coltello tra i dentiLa corsa per la permanenza nel massimo campionato entra nella sua fase cruciale e il Cisterna Volley si prepara ad affrontare l’ultimo miglio della stagione regolare con un tesoretto prezioso da ammin ... ivolleymagazine.it

Il Cisterna Volley deve difendere 6 punti di vantaggio sul fondo della classifica, dove si trova Grottazzolina. #Latina #Sport #pallavolo - facebook.com facebook

19ª giornata Superlega Cisterna Volley PalabancaSport 01/02/26 18.00 VBTV #Superlega #PiacenzaCisterna x.com