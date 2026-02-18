Trump a Milano per l' hockey? Centri sociali | Scenderemo in piazza non è il benvenuto

Donald Trump si trova a Milano, dove si ipotizza un suo possibile arrivo, causando tensione tra i centri sociali. Questi gruppi minacciano di scendere in piazza se il presidente statunitense si recherà in città, considerando il suo viaggio un atto inaccettabile. Nei giorni scorsi, alcuni manifestanti si sono radunati davanti alla stazione centrale, protestando contro la visita prevista. La città si prepara a eventuali disordini, mentre le forze dell’ordine sono in allerta per garantire la sicurezza pubblica. La decisione sul soggiorno di Trump potrebbe essere comunicata nelle prossime ore.

I centri sociali di Milano annunciano una possibile manifestazione qualora il presidente statunitense Donald Trump dovesse arrivare in città. Nelle scorse ore, infatti, si è palesata l'ipotesi che il tycoon venisse a Milano nel caso in cui la squadra di hockey a stelle e strisce arrivasse in finale alle Olimpiadi. “Siamo scesi in piazza contro l'Ice, contro Mark Rubio e Jd Vance, torneremo in piazza contro Donald Trump”, fanno sapere Leoncavallo, Lambretta e colleghi. La mobilitazione, che non è ancora stata confermata, come non confermato è l'arrivo di Trump, è stata lanciata con lo slogan “No Ice, no king, no Trump” diffuso negli Usa e legato oltreoceano alle politiche di immigrazione del presidente.🔗 Leggi su Milanotoday.it

