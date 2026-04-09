ACADI | riordino del settore giochi priorità strategica necessario evitare distorsioni e garantire sostenibilità

Il presidente di ACADI ha dichiarato che il riordino del settore dei giochi rappresenta una priorità strategica e che è necessario completare il percorso di riforma anche a livello territoriale. Ha sottolineato l’importanza di riequilibrare i parametri per garantire un riordino complessivo e coerente dell’intero comparto, evitando distorsioni e favorendo la sostenibilità del settore.

Il Presidente di ACADI, Geronimo Cardia, interviene sul percorso di riforma del settore del gioco pubblico, sottolineando come sia indispensabile completare il processo anche per il territorio ed il riequilibrio dei parametri per un riordino complessivo, organico e coerente dell’intero comparto. “Il riordino del territorio è fondamentale – dichiara Cardia – e deve essere realizzato in modo equilibrato, con una visione d’insieme ed affrontando in maniera strutturale i nodi degli orari di esercizio e delle distanze dai luoghi sensibili, che oggi non assicurano tutela sanitaria agli utenti, determinando invece perdita di gettito erariale ed incertezza per gli operatori”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - ACADI: riordino del settore giochi priorità strategica, necessario evitare distorsioni e garantire sostenibilità Coalizione tra i media inglesi per tutelarsi dall’AI: “Proteggere il giornalismo e garantire la sostenibilità del settore”Se da “l’IA ha offerto opportunità agli editori e al pubblico”, solleva anche “questioni urgenti su equità, consenso, attribuzione, trasparenza e... L’appello della filiera del gioco all’evento dell’Istituto Friedman: servono riordino e riequilibrio per il settoreIl dibattito all'Istituto Milton Friedman su un passaggio cruciale che rischia di ridisegnare i connotati di un settore strategico per lo Stato Non... ACADI: riordino del settore giochi priorità strategica, necessario evitare distorsioni e garantire sostenibilitàIl Presidente di ACADI, Geronimo Cardia, interviene sul percorso di riforma del settore del gioco pubblico, sottolineando come sia indispensabile completare il processo anche per il territorio ed il r ... ilgiornale.it Cardia (Acadi): Settore giochi non essenziale? Fondamentale contrasto a illegalitàSi dice che il settore non è essenziale. Ma vediamo se non è essenziale assicurare sul territorio un’offerta pubblica di gioco che contrasti l’illegalità. Non dimentichiamoci che gli operatori hanno ... affaritaliani.it