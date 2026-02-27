Una coalizione di media inglesi si è costituita per affrontare le sfide poste dall’intelligenza artificiale nel settore giornalistico. L’obiettivo è tutelare il giornalismo e assicurare la sostenibilità del settore, evidenziando la necessità di regole chiare riguardo a equità, consenso, attribuzione, trasparenza e fiducia. La discussione riguarda sia le opportunità offerte dall’AI sia le problematiche emergenti.

Se da “l’IA ha offerto opportunità agli editori e al pubblico”, solleva anche “questioni urgenti su equità, consenso, attribuzione, trasparenza e fiducia“. Lo scrivono i vertici dei principali media del Regno Unito in una lettera aperta che annuncia il lancio di una coalizione per proteggere il giornalismo dalla crescente influenza dell’intelligenza artificiale. Si chiama Spur, acronimo di Standards for Publisher Usage Rights, e ne fanno parte Bbc, Guardian, Financial Times, Sky News e Telegraph Media. L’IA sta “rimodellando radicalmente il modo in cui i contenuti vengono creati, distribuiti, scoperti e monetizzati, dobbiamo unirci per... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Coalizione tra i media inglesi per tutelarsi dall’AI: “Proteggere il giornalismo e garantire la sostenibilità del settore”

