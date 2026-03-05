L’appello della filiera del gioco è stato rivolto all’evento dell’Istituto Friedman, sottolineando la necessità di un riordino e di un riequilibrio nel settore. Si tratta di un intervento che va oltre una semplice riforma tecnica, poiché potrebbe modificare profondamente le caratteristiche di un comparto considerato strategico per lo Stato, con possibili ripercussioni sulla biodiversità imprenditoriale e sulla lotta all’illegalità.

Il dibattito all'Istituto Milton Friedman su un passaggio cruciale che rischia di ridisegnare i connotati di un settore strategico per lo Stato Non una semplice riforma tecnica, ma un passaggio cruciale che rischia di ridisegnare i connotati di un settore strategico per lo Stato, mettendone a repentaglio la biodiversità imprenditoriale e l'efficacia nel contrasto all'illegalità. È quanto emerso oggi a Roma durante il convegno organizzato dall'Istituto Milton Friedman, che ha visto un confronto serrato tra rappresentanti del Governo, del Parlamento e i vertici della filiera del gioco pubblico, il cosiddetto "gioco di Stato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’appello della filiera del gioco all’evento dell’Istituto Friedman: servono riordino e riequilibrio per il settore

Riordino del gioco pubblico: il confronto su metodo e impatti, il no alla concentrazioneLa riforma serve, ma non può prescindere da una valutazione preventiva degli effetti.

Leggi anche: Doppio infortunio a scuola: nessun risarcimento ai genitori. La Corte di Appello esclude la responsabilità dell’istituto se l’evento è repentino e imprevedibile nonostante la presenza degli insegnanti

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Istituto Friedman.

Temi più discussi: Riordino del gioco pubblico: l’appello della filiera all’evento dell’istituto Friedman, riordino urgente, allarme su rischio oligopoli, tenuta delle imprese e calo del gettito; L’allarme della filiera del gioco: serve una riforma equilibrata subito ed evitare la concentrazione del mercato; Scommesse illegali e minacce nel tennis, Abodi: Il coraggio di Stefanini è la via contro il crimine; Gioco pubblico: regolazione, concorrenza e libero mercato al centro del confronto promosso dal Milton Friedman Institute.

Riordino del gioco pubblico: l’appello della filiera all’evento dell’istituto Friedman, riordino urgente, allarme su rischio oligopoli, tenuta delle imprese e calo del ...Non una semplice riforma tecnica, ma un passaggio cruciale che rischia di ridisegnare i connotati di un settore strategico per lo Stato, mettendone a repentaglio la biodiversità imprenditoriale e l’ef ... pressgiochi.it

L’allarme della filiera del gioco: serve una riforma equilibrata subito ed evitare la concentrazione del mercatoFrancesco Badolato, delegato Sapar, ha invocato un riordino che tenga conto delle esigenze dell’intera filiera, dei giocatori e dell’erario. Emmanuele Cangianelli, presidente di EGP-Fipe, ha ricordato ... affaritaliani.it

E anche a Pistoia classica birra post serata di presentazione di “Non esistono pasti gratis” di Milton Friedman di cui ho scritto la prefazione. Grazie all'invito di Forza Italia Giovani Pistoia e Istituto Liberale Toscana. - facebook.com facebook