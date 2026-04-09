Abbigliamento griffato ma contraffatto | 500 capi sequestrati dalla Finanza alla Fiera dell' Angelo

Durante la Fiera dell’Angelo, un evento che si svolge ogni anno nel Comune di Borgonovo durante le festività pasquali, i militari della Guardia di finanza di Piacenza hanno sequestrato più di 500 capi di abbigliamento contraffatti. I controlli sono stati condotti in prossimità dell’evento, con l’obiettivo di contrastare la vendita di merce falsificata. L’operazione ha portato al sequestro di capi griffati illegittimamente e alla segnalazione di alcuni venditori.

In concomitanza all’evento della Fiera dell’Angelo, tradizionale appuntamento che si tiene ogni anno nel Comune di Borgonovo in occasione delle festività pasquali, i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Piacenza hanno effettuato, complessivamente, sequestri per oltre 500. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Blitz a Borgonovo: 70 falsi di lusso sequestrati alla Fiera dell’AngeloI Carabinieri di Borgonovo Val Tidone hanno sequestrato circa 70 articoli di moda contraffatti durante i controlli effettuati il 5 e 6 aprile in... Lacchiarella, maxi sequestro di abbigliamento contraffatto: intercettati oltre 65mila capi con falso logo ArmaniLacchiarella, 29 gennaio 2026 - Oltre 65mila capi d’abbigliamento contraffatti recanti il marchio “Armani” sono stati sequestrati dalla Guardia di... Centrale del falso sgominata tra Napoli e Caserta, maxi sequestro di profumi e capi d’abbigliamentoL'operazione della Guardia di Finanza di Marcianise ha fatto luce sulla filiera della contraffazione e sulla rete dei venditori ... internapoli.it Lacchiarella, maxi sequestro di abbigliamento contraffatto: intercettati oltre 65mila capi con falso logo ArmaniLacchiarella, 29 gennaio 2026 - Oltre 65mila capi d’abbigliamento contraffatti recanti il marchio Armani sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel corso di un’operazione condotta nel ... ilgiorno.it