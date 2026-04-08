Blitz a Borgonovo | 70 falsi di lusso sequestrati alla Fiera dell’Angelo

Durante i controlli effettuati nei giorni 5 e 6 aprile alla Fiera dell’Angelo, i Carabinieri di Borgonovo Val Tidone hanno sequestrato circa 70 articoli di moda contraffatti. Gli oggetti, ritenuti falsi di lusso, sono stati trovati durante un blitz volto a contrastare la vendita abusiva di beni di marca. L’operazione ha portato al sequestro di merce illecita, senza che siano stati segnalati altri dettagli relativi alle persone coinvolte o alle eventuali denunce.

I Carabinieri di Borgonovo Val Tidone hanno sequestrato circa 70 articoli di moda contraffatti durante i controlli effettuati il 5 e 6 aprile in occasione della Fiera dell’Angelo, colpendo la vendita abusiva di beni di lusso. L’operazione è scattata nel cuore di uno degli eventi più frequentati del territorio, dove l’impiego di agenti sia in divisa che in abiti civili ha permesso di intercettare diverse attività irregolari lungo le strade interessate dalla manifestazione. Il bilancio finale vede il recupero di una vasta gamma di prodotti, tra cui borse, portafogli, scialli, cinture, berretti, scarpe, pantaloni, maglie e giubbotti, tutti caratterizzati da loghi riconducibili a celebri brand del settore lusso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz a Borgonovo: 70 falsi di lusso sequestrati alla Fiera dell’Angelo Tra tradizione e innovazione, a Borgonovo torna la Fiera dell’AngeloL’inaugurazione della Fiera dell’Angelo 2026 è fissata lunedì 6 aprile, alle 11,30 al Fossato della Rocca: qui, insieme alle autorità civili militari... Leggi anche: Falsi di lusso nel Napoletano: sequestrati 25mila articoli tra Gucci e Rolex.