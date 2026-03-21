In vacanza a 17 anni a Deiva Marina E la sera conobbi una ragazza

A diciassette anni, durante una vacanza con quattro amici a Deiva Marina, una sera incontrai una ragazza. Sono nato e cresciuto a Genova e quell’estate, in un’epoca in cui si poteva mettere una tenda ovunque, passai il tempo tra mare e incontri. Quella sera in spiaggia, tra risate e chiacchiere, ci incrociammo e ci scambiammo qualche parola.

Vichi Avevo diciassette anni. Nato e cresciuto a Genova. Quella estate andai in vacanza con quattro amici a Deiva Marina, quando ancora si poteva piazzare una tenda dove si voleva. Ma la sera tutti i ragazzi, figli di ricchi e non, che fossero in campeggio o avessero una villa, si ritrovavano sulla terrazza del bar principale del paese, che si affacciava sul mare. E fu appunto su quel belvedere che conobbi una ragazza della mia età, molto carina, anzi decisamente bella, bionda, con due occhi grigi intensi e luminosi, indimenticabili. La cosa più emozionante era che fu lei ad avvicinarmi, a parlarmi, a portarmi via dalla terrazza per andare in un luogo appartato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In vacanza a 17 anni a Deiva Marina. E la sera conobbi una ragazza Articoli correlati Leggi anche: Intervento pionieristico al Meyer: rimossa una cisti sublinguale con il robot ad una ragazza di 17 anni Leggi anche: Albero cade in via dei Fori Imperiali, tre feriti tra i quali una ragazza di 17 anni