Via libera allo svincolo di Scopoli | Verso il completamento della 77

La Giunta regionale ha dato il via libera allo svincolo di Scopoli, uno dei passaggi più attesi per completare la strada 77. L’assessore alle infrastrutture, Francesco De Rebotti, ha annunciato che l’intesa sulla localizzazione è stata approvata, segnando un passo importante per il progetto. Ora si può passare alla fase successiva dei lavori.

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle infrastrutture Francesco De Rebotti, ha approvato l'intesa raggiunta sulla localizzazione per la costruzione del semisvincolo MenotreScopoli, "segnando un passo decisivo verso la sua realizzazione". L'atto, spiega la Regione, sancisce un passaggio fondamentale per il completamento della strada statale 77 "Val di Chienti", opera strategica inserita nell'Asse Viario Marche-Umbria. L'opera, attesa da tempo dal territorio, collegherà la nuova ss 77 a quattro corsie con la ss 77 storica in località Scopoli, nel comune di Foligno. L'intervento prevede la realizzazione di due rami di svincolo (ingresso e uscita in direzione Foligno) e una nuova rotatoria di innesto sulla viabilità storica.

