A1 auto finisce capovolta a Gattatico | due feriti e caos viario

Questa mattina, poco dopo le 9.30, un incidente lungo l’A1 nel tratto di Gattatico in direzione Milano ha provocato il ribaltamento di un’auto. Due persone sono state trasportate in ospedale. L’incidente ha causato disagi al traffico e rallentamenti nel tratto interessato. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e gestire la situazione.

Due persone sono finite in ospedale a causa di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 9.30 di questa mattina lungo l’A1, nel tratto di Gattatico, in direzione Milano. L’episodio ha coinvolta una Fiat Punto che è finita capovolta sulla carreggiata. A bordo del veicolo viaggiavano un uomo di 38 anni e una donna di 44 anni. Soccorsi rapidi tra terra e aria. Il sistema di emergenza 118 ha coordinato l’intervento di ambulanze e di un elicottero. Quest’ultimo è ripartito quasi subito dopo l’arrivo sul posto. La decisione di non utilizzare il volo di soccorso è arrivata dal rapido miglioramento dello stato di salute della donna. Inizialmente le sue condizioni erano state valutate come gravi, ma si è trattato di un allarme che è svanito velocemente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A1, auto finisce capovolta a Gattatico: due feriti e caos viario Leggi anche: Incidente stradale in autostrada A1: auto ribaltata finisce contro un camion, due feriti portati a Torregalli Schianto tra due auto lungo l'A1, una finisce contro il guardrail, una persona incastrata: due feriti in ospedaleGrave incidente stradale verso l'ora di pranzo di mercoledì 4 febbraio, lungo l'autostrada A1 tra Parma e Reggio Emilia, all'altezza del chilometro...